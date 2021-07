news

Videonews: A Comunidade de Sant'Egidio no Niassa continua a ajudar as pessoas deslocadas em Cabo Delgado

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

A Comunidade de Sant'Egidio está nestes dias a trabalhar no norte de Moçambique ao lado das pessoas deslocadas de Cabo Delgado, que fugiram devido à violência do terrorismo jihadista que tem vindo a atingir esta parte do país há vários anos.



Arroz, óleo, feijão, sal, açúcar e sabão: beneficiaram disso mais de 40 famílias deslocadas que se encontram actualmente no centro de reassentamento de Sanjala na província de Niassa.



"A nossa ajuda não resolve as vossas dificuldades mas, pelo menos durante alguns dias, terão uma refeição diferente. E queremos lembrar às famílias que estão aqui no centro que nunca se esqueçam de usar máscaras quando saem e quando recebem uma visita, e de se manterem distanciadas". Os beneficiários do centro estão muito satisfeitos com a ajuda e agradecem à Comunidade de Sant'Egidio. "Agradeço-vos a ajuda e voltem quando puderem" .... "esta é a segunda vez que eles vêm, significa que não se esquecem mas que se lembram de nós".