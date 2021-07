news

A summerschool (Escola de Verão) das Escolas da Paz de Barcelona e Manresa com crianças de 10 nacionalidades

Nestes dias entre Barcelona e Manresa em Espanha, as férias começam com as crianças das muitas Escolas de Paz da Comunidade de Sant'Egidio. Na foto o grupo de Manresa, crianças de 10 nacionalidades diferentes, muitas provenientes de países africanos como a Gâmbia, Nigéria, Mali, Marrocos. Alguns são refugiados da Síria. Outros vêm das Honduras. Todos eles participam na Summer School que para a ocasião tem lugar numa pequena cidade dos Pré-Pirinéus.

As férias foram preparadas pelos Jovens pela Paz, que nos últimos anos têm crescido muito em resposta à pandemia, acompanhando todos os dias todas as crianças e as suas famílias.