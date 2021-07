news

Chegaram esta manhã de Lesbos (Grécia) 34 refugiados com os corredores humanitários, entre eles alguns menores não acompanhados

Serão acolhidos em diferentes regiões italianas com precisos percursos de integração

Às 9.30 desta manhã, trinta e quatro pessoas da ilha grega de Lesbos chegaram a Fiumicino através dos corredores humanitários. Pertencendo a treze nacionalidades (incluindo Afeganistão, Mali, Congo, Somália e Síria), serão recebidas no nosso país de acordo com o modelo já consolidado e bem sucedido dos corredores humanitários, que desde Fevereiro de 2016 permitiram que mais de 3.700 pessoas chegassem em segurança, a salvo de traficantes de seres humanos, em Itália, França, Bélgica e Andorra.



Com este último corredor humanitário - tornado possível por um protocolo assinado pela Comunidade de Sant'Egidio e pelo Ministério do Interior a 22 de Setembro de 2020 - chegam na Itália também 8 menores não acompanhados e 7 que acabaram de fazer 18 anos nas últimas semanas enquanto estavam à espera por ser transferidos. Estes são rapazes e meninas, que chegaram à Grécia já em 2019, que tiveram viagens muito difíceis através da Ásia, África ou Médio Oriente, sofrendo maus-tratos, exploração e violência. Os menores serão alojados por famílias da Associação Comunità Papa Giovanni XXIII e por instalações de tipo familiar de alguns municípios toscanos (Livorno, Pisa, Scandicci) que, juntamente com a rede de tutores voluntários da Toscana, sem fazer uso de fundos estatais, ofereceram a sua disponibilidade.





Além da Toscana, as famílias e refugiados individuais serão alojados no Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Piemonte. Todos eles começaram a sua viagem de integração já na Grécia, preparando-se para a sua partida estudando italiano com um professor da Comunidade de Sant'Egidio que estava ligado diariamente para aulas de línguas online.





A chegada de hoje precede por alguns dias a abertura das actividades de Verão de Sant'Egidio em Atenas e Lesbos, onde - até ao final de Agosto - 200 voluntários de toda a Europa estarão presentes com distribuição de alimentos, oficinas educativas para crianças, cursos de línguas e saídas para residentes nos campos para os requerentes de asilo.



