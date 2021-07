news

Liturgia Eucarística em streaming

Memória de São Sérgio de Radonež, monge, fundador da Lavra da Santíssima Trindade, em Moscovo. Recordação do pastor evangélico Paul Schneider morto no campo de concentração nazista de Buchenwald em 1939.

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

A oração com a Comunidade de Sant'Egidio é transmitida em directo no website e Facebook toda segunda-feira às 20 horas (horário da Itália).

Siga a página do Facebook

Nos smartphones pode descarregar a aplicação "Preghiera con Sant'Egidio" (Oração com Sant’Egidio) com o podcast das gravações.