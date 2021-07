news

A Comunidade de Mönchengladbach na Alemanha angaria fundos para as vítimas das cheias

A Comunidade de Sant'Egidio de Mönchengladbach está situada num dos estados federais alemães mais afectados pelas cheias, Renânia do Norte-Vestefália. Até à data, houve 46 vítimas no estado mais populoso da Alemanha e a devastação é grande. Muitos perderam as suas casas ou empresas. Particularmente em partes do Baixo Reno, na zona do Eifel e de Aachen. Estas são pequenas cidades de onde vêm alguns amigos idosos da Comunidade, com os quais conseguimos estabelecer contacto pelo menos por telefone durante os últimos dias. As estradas de acesso estão ainda bloqueadas. No Eifel, uma parte muito bonita do Estado, um destino de férias, as crianças da Escola da Paz em Mönchengladbach foram quase todos os anos no Verão, acolhidas por paróquias e algumas congregações religiosas com as quais se estabeleceu uma amizade ao longo dos anos. Hoje em dia, muitas destas pessoas encontram-se em dificuldades. Mesmo com eles, após dias de tentativas, foi possível estabelecer pelo menos um contacto telefónico, enquanto se esperava para ir aos locais da catástrofe em breve. Entretanto, as crianças da Escola da Paz, como sinal de solidariedade, estão a recolher roupas, alimentos, brinquedos e artigos de higiene pessoal para expressar a sua solidariedade para com aqueles que as têm acolhido durante tantos anos. Entre os organizadores da recolha estão alguns refugiados sírios, que chegaram à Alemanha em 2015 e estão agora activos na Comunidade. Ala, uma mulher síria, disse: "Também temos experimentado grandes dificuldades e agora estamos felizes por ajudar". De facto, a experiência de sofrimento que viveu ensina que só nos podemos salvar juntos e que temos de permanecer unidos. "Porque estamos todos no mesmo barco", disse Bangin da Síria. Uma jovem da Alemanha ficou impressionada ao ver tanto empenho: "Não pensei que houvesse tanta solidariedade".



Os Jovens pela Paz também seleccionaram e embalaram os donativos. Conseguimos enviar alguma ajuda. "Gostámos de o fazer", disse Lara, de 18 anos, "é bom fazer algo pelos outros e não podemos deixar as pessoas sozinhas em necessidade. Assim que as estradas estiverem abertas, poderemos também entregar pessoalmente o resto da ajuda preparada e visitar os idosos e as famílias afectadas para organizar mais ajuda e ajuda para a reconstrução.