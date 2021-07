news

Na Bélgica assolada pelas cheias, os Jovens pela Paz de Liège juntam-se ao esforço de socorro e reabilitam um abrigo em Verviers

Nos últimos dias, várias cidades na Alemanha e Bélgica foram atingidas por inundações devastadoras, que causaram mais de 180 mortes, incluindo 27 na Bélgica. Os números continuam a aumentar, enquanto que ainda faltam centenas de pessoas.



A Comunidade de Sant'Egidio manifestou o seu pesar e a sua proximidade na oração às famílias das vítimas e juntou-se à cadeia de solidariedade que surgiu espontaneamente face a esta catástrofe humanitária.



Os Jovens pela Paz de Liège foram para Verviers, uma das áreas afectadas. Ao entrar no centro da cidade, a cena que encontraram foi chocante. Carros destruídos, móveis, frigoríficos e poltronas empilhadas nas ruas, árvores cortadas cobrem as calçadas. A lama cobre as ruas e é necessário fazer ziguezague entre pilhas de lixo, carros destruídos e veículos de emergência.



É em Saint-Remacle, um bairro desfavorecido próximo do centro da cidade, que os Jovens pela Paz se puseram a trabalhar. O Carrefour Saint-Remacle, o centro social da paróquia, foi inundado. Ao longo do dia, os jovens esvaziaram as salas e limparam a camada de lama deixada pela água, tornando as instalações novamente acessíveis, que serão utilizadas para actividades de solidariedade para as pessoas afectadas pela inundação. Um gesto muito apreciado pelo reitor de Verviers e pela sua comunidade, que sentiu o calor da amizade e agradeceu aos jovens de Sant'Egidio que, com o seu gesto de solidariedade, permitirão ao centro retomar o mais rapidamente possível as suas actividades de apoio à comunidade da cidade.