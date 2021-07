news

Dia Mundial dos Avós e dos Idosos: o compromisso de Sant'Egidio para que a mensagem do Papa Francisco chegue a todos

O Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, desejado pelo Papa Francisco, será comemorado a 25 de Julho. A eles, o Papa, neste tempo atravessado pela pandemia, dirigiu uma mensagem intitulada «Eu estou contigo todos os dias», desejando que cada um seja alcançado por um "anjo" e, ao mesmo tempo, pedindo a cada idoso que desempenhe um papel decisivo na construção do futuro de todos:



"Quero dizer que há necessidade de ti para se construir, na fraternidade e na amizade social, o mundo de amanhã: aquele em que viveremos – nós com os nossos filhos e netos –, quando se aplacar a tempestade. Todos devemos ser «parte ativa na reabilitação e apoio das sociedades feridas». Entre os vários pilares que deverão sustentar esta nova construção, há três que tu – melhor que outros – podes ajudar a colocar. Três pilares: os sonhos, a memória e a oração. A proximidade do Senhor dará – mesmo aos mais frágeis de nós – a força para empreender um novo caminho pelas estradas do sonho, da memória e da oração". Entre os vários pilares que terão de apoiar esta nova construção, há três que você, melhor do que outros, pode ajudar a colocar. Três pilares: sonhos, memória e oração. A proximidade do Senhor dará a força para embarcar numa nova viagem, mesmo aos mais frágeis entre nós, pelos caminhos dos sonhos, da memória e da oração".

A Comunidade de Sant'Egidio, grata ao Papa por esta iniciativa, junta-se à celebração desta festa: várias centenas de idosos romanos participarão no próximo domingo, às 10 horas da manhã, na liturgia eucarística celebrada pelo Papa na Basílica de São Pedro.



Além disso, em toda a Itália, a Comunidade encarregar-se-á de difundir a mensagem que o Papa Francisco dirigiu às pessoas idosas. A carta será entregue pessoalmente ou enviada por correio - graças também ao apoio da Enel Cuore, que há muito apoia a Comunidade no seu compromisso para com os idosos - a várias dezenas de milhares de idosos em toda a Itália, em cidades, pequenas vilas e ilhas.