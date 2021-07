news

Sudão do Sul, as conversações de paz continuam em Roma com Sant'Egidio

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

De 15 a 18 de Julho, realizaram-se em Roma as negociações entre o governo do Sudão do Sul, o SSOMA Real SPLM e o SSOMA SSUF/A

De 15 a 18 de Julho de 2021, a Comunidade de Sant'Egidio acolheu conversações de paz entre o revitalizado Governo Transitório de Unidade Nacional (RTGoNU) do Sudão do Sul, a Aliança dos Movimentos de Oposição do Sudão do Sul - Frente/Exército Unido do Sudão do Sul (SSOMA SSUF/A), SSOMA-Real Sudan's People's Liberation Movement (SSOMA Real SPLM), na presença de observadores da comunidade internacional para dar continuidade à Iniciativa de Roma. Durante os quatro dias, as partes assinaram dois documentos: o roteiro para a inclusão do Real SPLM e SSUF/A no Mecanismo de Verificação de Cessar-Fogo (CTSAMVM) e o roteiro para o diálogo político sobre as causas do conflito, no final do qual as partes se comprometeram à assinatura de um acordo geral.

O primeiro acordo compromete a SSOMA a estabelecer um contacto de comunicação com a CTSAMVM; a participar num workshop técnico, a ser organizado pela CTSAMVM e Sant'Egidio com o IGAD e RJMEC de 2 a 5 de Setembro; e a promover um curso de formação para o pessoal militar, que será empregado nas estruturas da CTSAMVM.

O segundo documento assinado pelas delegações compromete as partes a uma agenda de reuniões que terá lugar em Roma em Setembro, Outubro e Novembro de 2021 e que conduzirá, segundo as esperanças dos mediadores de Sant'Egidio e dos observadores internacionais, a um acordo final de paz entre as partes.

A reunião contou com a presença de representantes dos governos da Etiópia, Quénia, Uganda, Sudão, Suíça e Japão, bem como representantes da União Europeia, IGAD, UNMISS, RJMEC e CTSAMVM, que apoiaram os progressos realizados.