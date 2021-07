news

"Não abandonamos o povo de Moçambique que é vítima do terrorismo". conferência de imprensa em Live streaming 21 de Julho, às 11:00 horas

Desde 2017, o norte de Moçambique tem sido vítima de ataques terroristas que resultaram em milhares de mortos e 800.000 refugiados e deslocados internos, pondo em risco a estabilidade do país. Uma situação que gera grande sofrimento para o povo moçambicano que conheceu a paz precisamente graças à mediação da Comunidade de Sant'Egidio através do acordo assinado em Roma a 4 de Outubro de 1992.

Na quarta-feira, 21 de Julho, às 11h00, uma conferência de imprensa ilustrará os efeitos da crise humanitária sobre a população e as intervenções implementadas pela Comunidade, que tem uma presença generalizada em Moçambique.

Conferência de imprensa

"Não abandonamos o povo de Moçambique, vítima do terrorismo".



Orador: Don Angelo Romano,

Gabinete de Relações Internacionais da Comunidade de Sant'Egidio





Quarta-feira, 21 de Julho, 11 horas, Sala de Conferências da Comunidade de Sant'Egidio, Roma, via della Paglia 14b





O streaming em directo será transmitido em



www.santegidio.org



Roma, 20 de Julho de 2021







Os jornalistas, fotógrafos e operadores de câmara são gentilmente convidados a registarem-se escrevendo para [email protected], indicando se irão acompanhar a conferência via streaming ou pessoalmente, a fim de determinar a distância estabelecida pelas regras de prevenção anti-Covid-19.

Durante a conferência de imprensa, para além dos participantes, será também possível fazer perguntas online através de um chat específico.