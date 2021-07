news

Ajudemos o povo de Moçambique, vítima do terrorismo. O apelo de Sant'Egidio

Vídeo da conferência de imprensa e informação sobre como doar

Desde 2017, o norte de Moçambique tem sido vítima de ataques terroristas que resultaram em milhares de mortos e 800.000 refugiados e deslocados internos, pondo em risco a estabilidade do país. Uma situação que gera grande sofrimento para o povo moçambicano que conheceu a paz precisamente graças à mediação da Comunidade de Sant'Egidio através do acordo assinado em Roma a 4 de Outubro de 1992.



Sant'Egidio intervém na crise humanitária com ajuda alargada a diferentes áreas afectadas através de uma presença generalizada no território.

Como doar para ajudar o povo de Moçambique, vítima do terrorismo

Transferência para conta corrente postal

IBAN: IT67D0760103200000000807040

Código BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX Beneficiário: Comunità di S.Egidio-ACAP Onlus Piazza S.Egidio 3/a, 00153 Roma

Razão Causal: EMERGENZA MOZAMBICO

Doação online

Visite o website dona.santegidio.org e seleccione o projecto "Emergenza Mozambico" ou especifique a causal "Emergenza Mozambico".

A Conferência de imprensa



Padre Angelo Romano, numa conferência de imprensa, ilustrou os efeitos da crise humanitária sobre a população e as intervenções implementadas pela Comunidade, que tem uma presença generalizada em Moçambique.