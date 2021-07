news

Abre tenda da amizade entre os refugiados de Lesbos: Sant'Egidio dá início a um Verão de solidariedade

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

Milhares de refugiados continuam a viver na ilha grega de Lesbos e a Comunidade juntou-se-lhes novamente este ano para um terceiro Verão de solidariedade. Os primeiros grupos, vindos de vários países europeus (de Itália à Polónia, Eslováquia e outros), chegaram há alguns dias, pouco antes da semana em que os muçulmanos celebram Eid al-Adha, a festa em que recordam o sacrifício de Abraão.



Mesmo perto do campo de refugiados (o "Moria2", construído perto do mar após o incêndio que destruiu o antigo campo em Setembro passado) onde vivem cerca de 4500 pessoas, Sant'Egidio montou uma grande tenda vermelha e amarela, a Tenda da Amizade.



Aqui, em conformidade com as regras anti-Covid, a Comunidade trouxe um ambiente festivo entre os refugiados afegãos e africanos de religião islâmica, na sua maioria provenientes do Congo, Burundi e Somália. Todos receberam um pacote de doces típicos, cada família um kit alimentar com arroz, molho, atum, pão e bolachas. Para as crianças, brinquedos, canetas, lápis e rebuçados.



Este é apenas o início do #santegidiosummer que reunirá cerca de 250 voluntários de muitos países europeus até ao final de Agosto para fornecer comida, escolarização para crianças e adultos, e cursos de línguas.