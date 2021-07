news

A amizade de Sant'Egidio nas prisões da Guiné Conacri

São os dias de Eid al-Adha, dias de celebração na Guiné Conacri, um país com uma maioria muçulmana (85%; os cristãos, na sua maioria católicos, são uma minoria considerável de 10%).



Um grupo da Comunidade de Sant'Egidio de Barcelona, envolvido no programa DREAM, levou as festividades para onde não teriam ido. Na prisão de Dubreka, a 50 km da capital, foi cozinhado frango com arroz para 170 prisioneiros e foi distribuída ajuda alimentar, graças aos apoiantes de Barcelona que doaram para a iniciativa. Cada prisioneiro também recebeu fornecimentos de sabão, pasta de dentes, mandioca e açúcar. A ajuda alivia as difíceis condições nas prisões africanas e a festa torna-se uma oportunidade, no encontro com outras culturas, para abrir espaços de fraternidade.