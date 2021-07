news

1º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos instituído pelo Papa Francisco. A participação da Comunidade de Sant'Egidio

Domingo 25 de Julho marca a celebração do 1º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, instituído pelo Papa Francisco. A Comunidade de Sant'Egidio junta-se com gratidão, em todo o mundo, à celebração desta festa e à liturgia eucarística que terá lugar na Basílica de São Pedro com a participação de várias centenas de idosos romanos. Como parte do programa "A sua immagine" (Rai 1), um serviço sobre “Viva os idosos!” mostrará as actividades do programa de Sant'Egidio que cuida da população com mais de 80 anos de idade, também com a participação activa das pessoas idosas.

A eles, o Papa, neste tempo atravessado pela pandemia, dirigiu uma mensagem intitulada «Eu estou contigo todos os dias», esperando que todos sejam alcançados por um "anjo" e ao mesmo tempo pedindo a cada pessoa idosa que desempenhe um papel decisivo na construção do futuro de todos:

"Quero dizer que há necessidade de ti para se construir, na fraternidade e na amizade social, o mundo de amanhã: aquele em que viveremos – nós com os nossos filhos e netos –, quando se aplacar a tempestade. Entre os vários pilares que terão de apoiar esta nova construção, há três que você, melhor do que outros, pode ajudar a colocar. Três pilares: sonhos, memória e oração. A proximidade do Senhor dará a força para embarcar numa nova viagem, mesmo aos mais frágeis entre nós, pelos caminhos dos sonhos, da memória e da oração". LEIA MAIS

Além disso, em toda a Itália, a Comunidade encarregar-se-á de difundir a mensagem que o Papa Francisco dirigiu aos idosos. A carta será entregue pessoalmente ou enviada por correio - graças também ao apoio da Enel Cuore, que há muito apoia a Comunidade no seu compromisso para com os idosos - a várias dezenas de milhares de idosos em toda a Itália, em cidades, pequenas vilas e ilhas.



