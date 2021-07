news

Viva os idosos! Como avós e netos, um apoio que se torna amizade. "À sua imagem" (Rai 1) fala da iniciativa de Sant'Egidio

O programa "Viva os Idosos!" da Comunidade de Sant'Egidio ajuda à distância e em casa os idosos, deixados sozinhos, que necessitam de apoio material e de serem incluídos num mundo de relações que os façam sentir-se amados e protegidos. Nasce uma amizade que faz com que os idosos se sintam "avós" e quem ajuda um "neto" por opção.

Isto é relatado no relatório do programa "A sua immagine" (Rai 1) transmitido por ocasião do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, instituído pelo Papa Francisco.