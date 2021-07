news

Solidariedade de Sant'Egidio com a família de Youns El Boussattaoui, assassinado em Voghera

Uma delegação da Comunidade de Sant'Egidio de Milão deslocou-se a Voghera para expressar a sua solidariedade com a família de Youns El Boussetaoui, de origem marroquina, que foi morto a tiro na passada terça-feira, e para reiterar a importância de dizer não à indiferença e de se opor aos argumentos daqueles que procuram formas de diminuir a seriedade de um acto que interrompeu a vida de um homem.



Na Piazza Meardi, onde ocorreu o assassinato de Youns, a delegação encontrou-se com os seus pais, irmã e irmão, aos quais expressaram o seu pesar pela dor de perder o próprio filho e irmão. A morte de Youns não se refere apenas à sua família ou apenas aos imigrantes, ou àqueles com problemas mentais e que vivem nas ruas. Diz respeito a todos nós: diz-nos como queremos ser, qual a sociedade que queremos contribuir a construir.