A Comunidade de Sant'Egidio junta-se com carinho à dor do Presidente Marco Impagliazzo e da sua família pela morte do seu pai Dino

A Comunidade de Sant'Egidio junta-se com carinho à dor do seu presidente Marco Impagliazzo e da sua família - a sua mãe Fernanda, os seus irmãos Paolo, Giovanni, Chiara - pela morte do seu pai Dino, que faleceu após uma longa vida em que foi um exemplo de compromisso civil e testemunha do amor cristão pela Igreja e pelos mais pobres, em particular pelos sem-abrigo de Roma. Era conhecido como "o cozinheiro dos pobres" pelo seu empenho em fornecer comida a centenas de pessoas sem-abrigo.



O funeral será realizado na basílica de Santa Maria em Trastevere na terça-feira 27 de Julho às 11 horas. Pode também acompanhar a cerimónia no seguinte link: https://youtu.be/STdSCuwWddQ

