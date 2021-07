news

Oração pelos pobres em streaming

Festa dos santos Joaquim e Ana, progenitores do Senhor. Recordação de todos os idosos que, com amor, transmitem a própria fé aos mais jovens. Memória de Maria, doente mental, morta em Roma em 1992. Com ela, recordamos todos os doentes mentais.

A oração com a Comunidade de Sant'Egidio é transmitida em directo no website e Facebook toda segunda-feira e quinta-feira às 20 horas (horário da Itália).



Nos smartphones pode descarregar a aplicação "Preghiera con Sant'Egidio" (Oração com Sant’Egidio) com o podcast das gravações.