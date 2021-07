news

A oração online com a Comunidade de Sant'Egidio continua durante todo o Verão

De segunda a sexta-feira às 20 horas

A Palavra de Deus acompanha todos os dias da nossa vida. Por esta razão, a oração online da basílica de Santa Maria em Trastevere é transmitida online todos os dias às 20 horas durante todo o período de Verão.



Em italiano e espanhol, todos os dias de segunda a sexta-feira.



Em inglês, francês e português, às segundas e quintas-feiras.

A oração permanece gravada no website, no canal YouTube e nas páginas da Comunidade no Facebook.





Também se pode escutar de novo o podcast.