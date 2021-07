news

Galeria de fotos: 1º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos

O primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idososi, celebrado a 25 de Julho, foi uma oportunidade para rezar juntamente com os idosos, apoiados e encorajados pela mensagem do papa intitulado "Estou contigo todos os dias". A convite do Papa Francisco, o dia foi também celebrado com visitas aos idosos, especialmente os que vivem nos lares favorecendo o encontro entre gerações.

Na galeria de fotos, podem ver-se algumas das iniciativas de Sant'Egidio e a participação dos idosos da Comunidade na liturgia da Basílica de São Pedro em Roma.