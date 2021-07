news

Umas férias, destinos que se cruzam: amizade entre idosos e sem-abrigo no #santegidiosummer no Lago de Orta

Um grupo de idosos que vivem num lar em Novara passou uma semana de férias no Lago de Orta, numa casa rodeada de verde e com uma bela vista para o lago, juntamente com a Comunidade de Sant'Egidio.



Os idosos ficaram visivelmente comovidos e felizes por poderem deixar o lar - após um ano e meio de "encerramento" e isolamento por causa da Covid - e por ver pessoalmente os amigos da Comunidade que nos últimos meses só se tinham encontrado através de vídeo-chamadas.



Eles com emoção contaram o isolamento forçado: "Sofremos muito, foi terrível não sair do quarto, nem sequer para comer durante mais de um mês, foi um inferno...". Passar os dias simplesmente na companhia de uma amizade era como um renascimento. No andar superior da mansão com vista para o lago, juntaram-se a eles, durante alguns dias, alguns amigos de rua de Turim.



Respeitando todas as precauções necessárias, a amizade uniu mundos tão diferentes. Os amigos sem-abrigo mostraram grande ternura para com os idosos e compreenderam o sofrimento destes. Depois de ouvir as suas histórias, um deles comentou: "De um dia para o outro, com o lockdown, dei por mim sozinho numa cidade deserta, mas podia ir onde quisesse, pelo menos estava livre, mesmo que dormisse lá fora, enquanto eles já não podiam ver ninguém, penso como podiam resistir, fechados, sem poder ver os seus filhos, ou qualquer um".



Orar juntos num grande círculo ao ar livre à noite, cumprimentar-se mutuamente no regresso de um passeio, trocar um sorriso em breves encontros: foram dias de sentimentos e gestos de cuidado e de carinho. E de uma inesperada mas muito real fraternidade: a verdadeira realização de que somos "todos irmãos".