Também na Alemanha, a Covid agravou o estado dos sem-abrigo. A resposta de Sant'Egidio é o refeitório dos pobres de Schwabing, no coração de Munique

Um almoço no jardim do castelo da Academia Católica, música e um ambiente de festa. Foi assim que os amigos do refeitório de Sant'Egidio no distrito de Schwabing, no coração de Munique, se encontraram, de acordo com as normas de saúde alemãs.



Em longos meses de restrições e encerramentos, o refeitório de Sant'Egidio em Munique nunca fechou, para continuar o seu serviço essencial, ao qual cada vez mais pessoas, na sua maioria sem abrigo e idosos sozinhos, se referiam. Desde Fevereiro de 2020, o refeitório acrescentou um dia extra e serviu 600 refeições completas todas as semanas, com comida quente, fruta, bebidas e sobremesas. Desde a introdução do requisito de máscara, a todos os hospedes foi oferecida uma nova máscara em cada vez, do tipo FFP2.



No refeitório, vários pedidos de ajuda são ouvidos. Alguns foram salvos de terem de dormir nas ruas. Muitos têm sido ajudados a registar-se para as vacinas.



Desde o início da pandemia, mais de 50% dos que vêm para o refeitório são pessoas sem-abrigo. Vivem nas ruas, em abrigos de emergência e ganham o seu sustento mendigando. Recentemente, cada vez mais jovens da Europa de Leste têm procurado trabalho em Munique para apoiar as suas famílias em casa. A fim de poderem enviar todo o dinheiro para casa, sacrificam-se e vivem em lugares improvisados para não terem de pagar uma renda cara.



Todos os anos 20.000 pessoas candidatam-se a habitação social, mas apenas 3.000 apartamentos estão disponíveis. Aqueles que não conseguem encontrar um apartamento procuram alojamento em instalações para os sem-abrigo, sendo muitos deles refugiados.



A solidão é combatida no refeitório, um compromisso que vai de mãos dadas com o fornecimento de alimentos. Para muitas pessoas idosas é um grande apoio encontrar caras amigáveis, ter um ponto de encontro durante a semana. Uma refeição cuidadosamente cozinhada ajuda a poupar dinheiro, para poder pagar facturas com reformas baixas. Uma festa, com idosos e sem abrigo, amigos na Comunidade de Sant'Egidio, foi um acontecimento esperado e espontâneo, num laço que se estreitou no tempo da pandemia, o que tornou ainda mais evidente, como disse o Papa Francisco, que ninguém se pode salvar sozinho.