Vacinas e o direito à saúde no centro de Sant'Egidio para os frágeis e os sem-abrigo

1620 pessoas vacinadas nas primeiras três semanas

1.620 vacinas já foram administradas no Hub de Sant'Egidio nas primeiras três semanas de actividade (de 6 de Julho até hoje) às pessoas vulneráveis, aos sem-abrigo, ou aos trabalhadores imigrados à espera (há já muitos meses) pelo processo de regularização iniciado há cerca de um ano.



Este é um passo importante no combate à pandemia, que está de novo a aumentar nos dias de hoje, mas também algo mais: a restituição do direito à saúde e aos cuidados - sancionado pela Constituição, mas evidentemente ainda largamente desrespeitado (o primeiro parágrafo do Artigo 32 declara "A República protege a saúde como um direito fundamental do indivíduo e no interesse da comunidade, e garante cuidados gratuitos aos indigentes").



De facto, cerca de 1/3 das pessoas vacinadas nunca tinham tido acesso ao serviço nacional de saúde, apesar de terem direito a ele. No centro de Sant'Egidio, aqueles que não o têm recebem um código fiscal, STP ou ENI (os códigos de acesso aos cuidados), e podem também escolher um médico de clínica geral. Trata-se de uma verdadeira emergência da "invisibilidade sanitária" de pessoas que, na sua maioria, são trabalhadores envolvidos - muitos regularmente - nos cuidados e assistência aos idosos ou deficientes. O seu direito e dever de serem vacinados é portanto uma garantia não só para si próprios, mas também para as pessoas frágeis de quem cuidam.



A maioria das pessoas vacinadas provém do Peru (33%), mas a segunda nacionalidade (13%) é a Itália. Seguem-se pessoas da Roménia, Bangladesh, Índia e El Salvador.



O Hub responde assim a uma necessidade muito substancial, e dá um contributo importante para a "segurança sanitária" do nosso país. Ao mesmo tempo, é um espaço de amizade, um lugar onde até a obtenção de uma vacina se torna uma festa. A natureza amigável dos voluntários - que trabalham todos gratuitamente, tanto médicos e profissionais de saúde, como aqueles que ajudam nos serviços administrativos e nas várias tarefas necessárias - torna-o um lugar onde o profissionalismo não se faz à custa da cortesia e do acolhimento.



O Hub - que continua a receber centenas de reservas - continua a funcionar durante todo o período de Verão.