Alerta de calor em Lesbos, mas nas tendas vermelhas de Sant'Egidio os refugiados encontram alívio com escola, a comida e a amizade

Impressão

É alerta de calor na Grécia: as temperaturas estão a subir e o governo aconselhou os cidadãos a deixar as suas casas o mínimo possível. No campo de refugiados de Moria2, na ilha de Lesbos, está muito calor. Na longa área das tendas e contentores, amontoados a um passo do mar, o sol não dá descontos: as árvores podem ser contadas com os dedos de uma mão.



O número de refugiados na ilha diminuiu este ano, mas o desespero aumentou: cada dia parece mais difícil obter autorizações para chegar ao destino da sua longa e muitas vezes dramática viagem.



As cúpulas vermelhas da "tenda da amizade" estão ao lado do acampamento, um pouco mais acima: há mesas sombreadas onde as crianças vêm de manhã para a Escola da Paz e à tarde podem comer com a família, depois parar para conversar e jogar damas ou gamão, enquanto as crianças correm por aí num espaço amplo e seguro. Um pouco mais adiante, as tendas da Escola de Inglês, no mesmo vermelho brilhante, com secretárias, quadros negros, um professor e muitos "assistentes" que ajudam aqueles que, já adultos, tiveram pouca escolaridade, mas trazem consigo muita esperança e um desejo de fazer.



Nestes dias há quase 90 "voluntários" (haverá mais de 250 durante o Verão), na sua maioria jovens, de vários países europeus: de Portugal à Polónia, passando pela Espanha, Holanda, Itália, Bélgica, Hungria e Alemanha. Vieram às suas próprias custas, para passar as suas férias com os refugiados na ilha. A eles juntam-se alguns amigos gregos e jovens migrantes que facilitam a amizade traduzindo em árabe ou farsi. É o entusiasmo da gratuidade, que contagia muitos e que - para além das barreiras linguísticas e culturais - é a mensagem de Sant'Egidio para os refugiados, o "valor acrescentado" das tendas vermelhas, onde, com comida, escolaridade, alguns conselhos médicos, se respira o ar fresco da amizade.