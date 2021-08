news

A Comunidade de Sant'Egidio expressa o seu pesar pela morte de Gino Strada. Marco Impagliazzo: um homem convencido do grande valor da paz, ele sabia servir para além de qualquer afiliação

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

GINO STRADA, IMPAGLIAZZO (SANT'EGIDIO): HOMEM CONVENCIDO DO GRANDE VALOR DA PAZ, ELE SABIA SERVIR PARA ALÉM DE QUALQUER AFILIAÇÃO

"Com Gino Strada, falece um homem altruísta e corajoso, que soube servir aqueles que necessitavam de cuidados e conforto sem ter em conta a filiação nacional ou étnica, convencido do grande valor da paz. Neste momento, estamos próximos dos seus entes queridos e de Emergency na sua totalidade, fiéis ao seu valioso compromisso em tantas frentes quentes do mundo, onde a guerra e a violência dominam, com um pensamento especial para o Afeganistão, nestas horas dramáticas para o país". Assim, o Presidente da Comunidade de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, sobre a morte de Gino Strada.

Roma, 13 de Agosto de 2021