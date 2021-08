news

Festa da Assunção em Sant'Egidio: festa de solidariedade com os sem-abrigo, refugiados e idosos

Será um "feriado da Assunção de Maio de solidariedade" e de esperança para o futuro, apesar da crise e da pandemia que continuam a ameaçar todos, mas especialmente os mais frágeis. É por isso que queremos passar o mês de Agosto com todos eles, nossos amigos ao longo do ano. Em conformidade com as precauções sanitárias, a Comunidade de Sant'Egidio organiza a 15 de Agosto em Roma e noutras cidades italianas momentos de encontro com boa comida, incluindo a tradicional melancia, com os idosos, os sem abrigo, os imigrantes, mas também famílias italianas que se encontraram em dificuldades económicas desde o início da pandemia.

Em Roma, o compromisso é a 15 de Agosto, a partir do meio-dia, no refeitório de Via Dandolo 10. Alguns imigrantes, incluindo refugiados que vieram com os corredores humanitários, que se ofereceram para ajudar juntamente com outros voluntários, irão distribuir as refeições e celebrar com os que vierem.

O "Ferragosto della solidarietà" será também experimentado nos numerosos cohousings e coabitações criados por Sant'Egidio em vários bairros da capital com idosos, pessoas com deficiência e os ex sem-abrigo.

As festas também terão lugar em várias cidades italianas, tais como Génova, onde os Jovens pela Paz animarão os idosos sozinhos no centro da cidade durante a tarde, ou Nápoles, onde haverá uma distribuição de refeições típicas e doces para os sem abrigo na estação e em alguns bairros do centro.