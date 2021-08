news

O Hub de Sant'Egidio, no coração de Roma. Mesmo os invisíveis procuram protecção contra a pandemia

Entrevista em vídeo com Daniela Pompei no artigo de Domani

No coração de Roma, em Trastevere, entre as ruelas históricas e as casas baixas cobertas de hera, a Comunidade de Sant'Egidio torna visível o invisível. Desde 6 de Julho, no edifício que foi outrora o hospital de San Gallicano, dezenas de voluntários da comunidade, que presta assistência a pessoas em dificuldades desde 1968, com a ajuda de enfermeiros e médicos voluntários da autoridade sanitária local (Asl), têm vindo a administrar a vacina contra a Covid-19 aos sem-documentos. "Isto é algo que estávamos a fazer muito antes da emergência sanitária, porque estas pessoas tinham problemas de saúde mesmo antes, e sem documentos é difícil aceder ao tratamento", explica Daniela Pompei, responsável pelo centro. Quando o problema da vacinação dos migrantes residentes em Itália começou a surgir em meados de Maio, várias ONG procuraram um diálogo com o Ministério da Saúde. No caso de Sant'Egidio, a abertura demonstrada pelo General Francesco Paolo Figliuolo, comissário extraordinário para a emergência sanitária, foi fundamental. Após um primeiro debate com os representantes da associação, ele decidiu propor a activação do serviço, perguntando primeiro se tinham a possibilidade de o fazer. "Tínhamos a possibilidade de ter este belo espaço, onde já tínhamos começado os trabalhos de renovação. Visto que estava quase pronto, organizámo-nos e começámos esta aventura", diz Pompei. No antigo San Gallicano há lugar para todos: sem abrigo, migrantes, estudantes, mas também para muitos italianos. "O nosso trabalho foi interceptar aqueles que não podiam aceder à reserva, um verdadeiro problema. De facto, graças à colaboração com os médicos da Asl, é possível activar o código de Straniero temporaneamente presente (Stp) (Estrangeiro Temporariamente presente) ou europeu não inscrito (Eni), válido para estrangeiros sem autorização de residência e para cidadãos da UE sem registo, com o qual é possível fazer uma reserva.Em Itália, segundo dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Saúde, Migração e Pobreza (INMP), há mais de 700.000 imigrantes estrangeiros de países não europeus que têm direito à vacinação, mas não são reconhecidos por plataformas regionais. A estas juntam-se as pessoas mais frágeis, sem abrigo ou idosas em dificuldade. Muitos deles, explica Pompei, são italianos com mais de 60 anos que perderam o seu cartão de saúde desde há anos e não sabem como solicitar um novo, porque estão sozinhos. "Muitos deles tivemos de convencer, especialmente no caso dos sem-abrigo ou dos idosos que estavam um pouco cépticos. Tentámos, pelo menos, explicar a importância da vacinação.



