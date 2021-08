news

19 de Agosto, Dia Mundial Humanitário. Obrigado a todos os voluntários em todo o mundo que trabalham com os últimos e pela paz

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

Todos os anos, 19 de Agosto marca o aniversário do atentado bombista de 2003 contra a sede da ONU em Bagdade, Iraque, no qual 22 trabalhadores humanitários perderam as suas vidas. Desde então, o Dia Mundial Humanitário tem sido uma oportunidade para comemorar as muitas mulheres e homens voluntários que correm o risco de serem atacados, feridos ou mortos no contexto do seu trabalho humanitário.



Para a Comunidade de Sant'Egidio, que desde a sua criação tem envolvido tantas pessoas em diferentes partes do mundo num compromisso voluntário e não remunerado para fazer do mundo um lugar melhor, especialmente para os mais pobres e indefesos, o Dia de hoje é dedicado a todos aqueles que trabalham com crianças nas Escolas da Paz, com osi idosos, as pessoas com ddef, i prisioneiros, nos programas de ajuda humanitária a nível internacional, como DREAM, para combater o flagelo da SIDA em África, e BRAVO! para dar um nome às muitas crianças invisíveis que não têm certidão de nascimento e àqueles que, incessantemente e no meio de tantas dificuldades, trabalham pela paz, para a defender e construir onde há conflito e violência.

A ajuda humanitária é alimentação, cuidados, medicina, defesa dos direitos humanos e civis, acolhimento de refugiados através dos corredores humanitários, busca da paz. É o trabalho de muitas pessoas, voluntários, verdadeiros trabalhadores humanitários que enfrentam muitos desafios para salvar e melhorar as vidas de centenas de milhares de pessoas. Graças a todos eles.