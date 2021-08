news

Profunda tristeza pelo assassinato de cinco pessoas, incluindo duas freiras da Congregação do Sagrado Coração da Arquidiocese de Juba, no Sudão do Sul

A Comunidade de Sant'Egidio soube com profunda tristeza do terrível ataque que levou à morte de cinco pessoas, incluindo duas irmãs da Congregação do Sagrado Coração da Arquidiocese de Juba.



A Irmã Mary Abut e a Irmã Regina Roba regressavam da celebração do 100º aniversário da consagração da Igreja da Assunção na diocese de Torit, na Equatoria Oriental.



A Comunidade de Sant'Egidio expressa a sua proximidade à Arquidiocese de Juba, à Congregação das Irmãs do Sagrado Coração e às famílias de Irmã Mary Abut e Irmã Regina Roba neste momento de dor e perda e junta-se às orações de muitos sudaneses do Sul do Sudão que pararão nestes dias para recordar as duas irmãs barbaramente mortas e para as confiar ao Senhor.



A Comunidade de Sant'Egidio condena o ataque cobarde e manifesta grande preocupação pela violência ainda demasiado generalizada no país e confirma o seu empenho na paz e no diálogo juntamente com os muitos sudaneses do Sul de boa vontade que esperam um futuro melhor e que trabalham todos os dias para que a insegurança e a violência cessem de uma vez por todas.