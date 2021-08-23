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Em Fondi, lançamento do livro "La Chiesa brucia" (A Igreja queima)de Andrea Riccardi. Debatem com o autor Dom Vincenzo Paglia, Dom Luigi Vari, Marco Impagliazzo, Ignazio Ingrao

23 Agosto 2021 - FONDI, ITÁLIA

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Claustro de San Domenico, 20:30 h

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