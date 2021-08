news

Emergência Afeganistão, precisamos do empenho de todos, ajude-nos com uma doação

Nestes dias dramáticos no Afeganistão, estamos todos conscientes de que somos chamados a uma responsabilidade comum para ajudar aqueles que correm grande perigo.

Não basta olhar com angústia para as terríveis imagens vindas de longe: é possível começar já a dar respostas.



É por isso que Sant'Egidio está empenhada em apoiar a evacuação e o acolhimento inicial de grupos de cidadãos afegãos que têm famílias em Itália ou que têm laços de trabalho com o nosso país.

Tem de ser feito rapidamente e é necessária a ajuda de todos.

Convidamos, portanto, qualquer pessoa que queira contribuir com uma doação online, ou então na angariação de fundos do Facebook, ou através da nossa conta bancária:



IBAN: IT37C0501803200000000223558

com: Banca Popolare Etica

Comunidade de S.Egidio ACAP Onlus

piazza S.Egidio 3a

00153 Roma

motivo do pagamento: emergência no Afeganistão