Diplomas de línguas e um parque infantil: o Verão de Sant'Egidio continua entre os refugiados de Lesbos

As actividades continuam nas tendas vermelhas de Sant'Egidio, adjacentes ao campo de Karetepe (ou Moria 2) na ilha de Lesbos, habitada por mais de 4.200 refugiados, metade dos quais afegãos.



Os cursos de inglês e italiano terminaram há alguns dias, com a entrega de certificados a 73 estudantes, todos adultos. Os cursos foram frequentados com entusiasmo e seriedade, quatro horas por dia durante quatro semanas. Os professores, assistidos por voluntários, ofereceram um ensino personalizado e altamente eficaz. E o certificado é uma fonte de orgulho.



Todos os dias, nas tendas vermelhas, há uma escola da paz para as crianças e um jantar à tarde, frequentado por uma média de 550 pessoas. Há muitas crianças. Foi criada para eles uma grande e colorida área de jogo, onde, após o jantar, os mais pequenos param para brincar, acompanhados pelos operadores e sob o olhar divertido - e finalmente sereno - das suas mães. No campo, entre as tendas e as estradas poeirentas, não é fácil de brincar, enquanto aqui - a poucos metros das tendas - tudo é diferente. As tendas vermelhas tornaram-se um ponto de encontro, um espaço de serenidade, mesmo nestes dias difíceis, quando o coração de tantos afegãos é tomado pela preocupação com o seu país.



Brincar devolve às crianças a sua infância; sentar-se à volta de uma mesa posta para jantar com a família e comer comida boa e abundante restaura a dignidade às mulheres e aos homens cansados pelos longos anos de uma dura viagem que ainda não terminou.