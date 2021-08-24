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Festa de São Bartolomeu, oração com os Apóstolos

24 Agosto 2021

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Memória de Jerry Essan Masslo, sul-africano, refugiado em Itália acolhido pela Comunidade de Sant'Egidio: foi morto por bandidos em 1989. Com ele, relembramos todos os refugiados.

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