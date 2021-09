news

Os papagaios das crianças afegãs refugiadas em Lesbos: um sinal de esperança que conclui a missão de Verão de Sant'Egidio

A missão de Verão de Sant'Egidio com os refugiados na ilha grega de Lesbos chega ao fim. No entanto, o apoio e a proximidade aos migrantes que permanecem na ilha e que irão ver novas missões da Comunidade nos próximos meses não termina. O vôo dos papagaios no céu de Lesbos, a oliveira plantada na "colina dos coletes", as festas com os menores não acompanhados, as orações, os diplomas dos cursos de línguas, são sinais de esperança de uma amizade que não quer conhecer fronteiras.



Com os menores não acompanhados

Passámos alguns dias com todos os cerca de 200 menores não acompanhados que vivem em sete casas famílias na ilha de Lesbos. São jovens de 12 a 17 anos provenientes do Afeganistão, Somália, Síria, Iraque, Congo e Guiné Conacri.



Fizeram a perigosa viagem para a Europa sozinhos e hoje, numa espécie de 'limbo', sonham com um futuro melhor no nosso continente. Nos passeios, durante os almoços juntos na tenda da amizade, os jovens confidenciaram os seus sonhos, não tão diferentes dos seus pares nascidos na Europa: alguns querem ser futebolistas, outros engenheiros. Muitos falaram da angústia causada pelas rejeições ao mar, da apreensão para os pais e os irmãos distantes e muitas vezes em perigo nos seus países de origem.

A Festa dos papagaios

A Escola da Paz - um espaço para brincadeiras, cores e alfabetização - terminou com uma festa depois de um Verão de actividades na Tenda Vermelha. Todos receberam um certificado com o seu nome, uma lembrança que irão guardar.



Os últimos dias da missão foram marcados pela dor e pelo luto pela situação no Afeganistão e pelo ataque ao aeroporto de Cabul: recebemos notícias de membros de família que não tinham partido e que tinham perdido as suas vidas nos combates. Tentámos dar consolo a tanta dor.



Também por isso é que temo celebrado a festa dos papagaios:quando os papagaios com a pomba e o arco-íris no centro foram levantados no ar, o entusiasmo das crianças da Escola da Paz era visível. Mas mesmo os adultos olhavam para os papagaios como um símbolo de liberdade: no passado, os Talibãs tinham proibido a sua utilização. O festival do papagaio no Afeganistão marca o fim do Inverno e o início da Primavera: continua a ser, para todos os afegãos, um sinal cheio de esperança.

Uma oliveira no cemitério dos coletes

Todos os grupos da Comunidade que foram para Lesbos, de vários países europeus, foram em peregrinação e rezaram no cemitério do colete salva-vidas, uma enorme lixeira na colina, varrida pelo vento, onde os restos dos naufrágios são atirados. Desde este Verão, uma jovem oliveira plantada na colina tem sido o sinal deixado pela Comunidade como símbolo de uma paz que deve enraizar-se mesmo nas condições mais difíceis.

A entrega dos certificados aos voluntários

Foram um elemento decisivo deste Verão de solidariedade em Lesbos: são os 30 jovens - homens e mulheres migrantes de diferentes países - que durante todo o tempo da nossa presença na ilha ajudaram gratuitamente na "tenda da amizade": não só para servir uma refeição quente àqueles - como eles - que vivem no campo "Moria2", mas sobretudo para ajudar a comunicar (em farsi ou árabe) com os refugiados. Uma presença preciosa.



No final das actividades, durante uma noite animada por canções e danças, todos eles receberam um certificado de reconhecimento pelo seu trabalho realizado em conjunto. Ajudar os outros restaura a dignidade e torna uma pessoa feliz. Isto é verdade para aqueles que experimentam uma sensação de vazio durante os dias da vida no campo. Mas também é verdade para cada um de nós voluntários que servimos em Lesbos durante o Verão, deixando lá um pedaço do nosso coração.

_______________________

A Comunidade de Sant'Egidio está empenhada em apoiar o acolhimento inicial dos cidadãos afegãos que têm famílias em Itália ou têm laços de trabalho com o nosso país.



Para aqueles que o desejarem podem contribuir com:



- uma doação online



- fazendo uma doação para a angariação de fundos do Facebook



- ou também através da nossa cconta bancária:



IBAN: IT37C0501803200000000223558

junto de: Banca popolare Etica

Comunità di S.Egidio ACAP Onlus

piazza S.Egidio 3a

00153 Roma

Causal: emergenza Afghanistan