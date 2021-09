news

Uma carta do Comité dos afegãos de etnia Hazara agradece a Sant'Egidio pela sua ajuda durante os dias dramáticos da evacuação do Afeganistão

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

O Comité Hazara no Reino Unido, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para criar uma plataforma inclusiva para todas as comunidades minoritárias Hazara no Afeganistão, escreveu uma carta à Comunidade de Sant'Egidio para lhes agradecer a sua ajuda durante os dias da dramática evacuação de Cabul. Publicamos as passagens mais significativas:



Em nome do Comité Hazara no Reino Unido, gostaria de expressar a nossa sincera gratidão à Comunidade de Sant'Egidio por ter ajudado o grupo de pessoas mais vulnerável, os Hazaras do Afeganistão, a evacuar e a encontrar segurança no vosso país. Os nossos agradecimentos especiais vão para Daniela Pompei e Monica Attias por trabalharem 24 horas por dia para ajudar os necessitados. Não podemos expressar os nossos agradecimentos por salvar as vidas de centenas de Hazaras que estavam em grande perigo e que eram alvo dos Talibãs. Fez uma enorme diferença na vida destes indivíduos e famílias que sem dúvida se tornarão uma mais-valia para a vossa comunidade e para o vosso país. O povo Hazara não esquecerá a sua bondade durante esta crise em que a nossa sobrevivência está em jogo. Que Deus vos abençoe!



Quero também chamar a vossa atenção para o nosso grupo de pessoas que estiveram no aeroporto (em Cabul) a 26 de Agosto de 2021 e que estavam na lista para serem evacuadas mas foram deixadas para trás. Infelizmente, perdemos algumas pessoas no ataque suicida e isso traumatizou todos os que estavam no aeroporto à espera de serem evacuados. Um dos homens mortos no ataque deixou a sua mulher e cinco filhos em Cabul. Como talvez saibam, as mulheres não estão autorizadas a trabalhar no novo Afeganistão e por isso a sua família não tem actualmente ninguém como chefe de família.



Além disso, recebemos numerosas mensagens, e-mails e chamadas de pessoas que constavam da nossa lista e que estiveram presentes no Abbey Gate do aeroporto a 26 de Agosto de 2021, à espera de evacuação. A maioria delas são mulheres e crianças que escaparam à morte por alguns metros e ficaram traumatizadas e ainda mais assustadas com o seu futuro no Afeganistão. Uma menina de 9 anos descreveu a sua experiência como "andando sobre pilhas de cadáveres, senti-me num pesadelo do qual era impossível acordar". Também tivemos alguns sobreviventes que não puderam falar devido a choque e trauma durante vários dias. Estes são apenas alguns relatos das experiências traumatizantes de alguns dos sobreviventes da nossa lista. Chamaram-nos e contactaram-nos para implorar e implorar para serem resgatados e evacuados do Afeganistão, pois as suas vidas estão em grave perigo.



Com os melhores cumprimentos,



Dr. Homira May Rezai

Presidente

Comité Hazara no Reino Unido





Nota:



Hazara Committee in the UK (HCUK), anteriormente conhecido como Hazara Council of Great Britain, é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para criar uma plataforma inclusiva para todas as comunidades Hazara se ligarem, cooperarem e se integrarem na sociedade em geral. HCUK está ligado e tem acesso a mais de 90% dos líderes da comunidade Hazara em todo o Reino Unido e está a trabalhar em estreita colaboração com a Hazaras no Afeganistão. Como organização de confiança, recebemos regularmente relatórios de pessoas no terreno no Afeganistão sobre a situação e as atrocidades cometidas pelos Talibãs e outros grupos.