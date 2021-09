news

Em Antuérpia, a recordação das vítimas da Shoah

No domingo, 5 de Setembro de 2021, Sant'Egidio organizou uma marcha em Antuérpia em memória das vítimas do Holocausto, sob o lema "Aqueles que não têm memória do passado estão condenados a repeti-lo". Nas ruas de Antuérpia, onde as pesadas botas dos ocupantes ressoavam há oitenta anos atrás, os buscadores da paz caminharam com passos suaves.



A comemoração do Holocausto continua a ser decisiva para a construção de uma cidade e de uma Europa em que o anti-semitismo e o racismo já não têm lugar.



Jovens e idosos, antigos e novos cidadãos de Antuérpia e pessoas de todas as crenças partilharam esta memória colectiva, caminhando juntos para o Monumento em Honra dos Deportados, onde teve lugar uma cerimónia, durante a qual tomaram a palavra Annelies Verlinden, Ministra do Interior; Regina Suchowolski-Sluszny, Presidente do Fórum das Organizações Judaicas; Philippe Markiewicz, Presidente do Consistório Judaico Central da Bélgica; Bruno Aerts, Vigário Geral da Diocese de Antuérpia; Kristien Hemmerechts, escritora; Jan De Volder, da Comunidade de Sant'Egidio.