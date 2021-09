news

A memória de Willy Monteiro com os Jovens pela Paz

A 6 de Setembro de 2020, foi brutalmente assassinado em Colleferro por ter defendido um amigo, Willy Monteiro Duarte, um jovem de 21 anos de origem cabo-verdiana.

Os Jovens pela Paz de Colleferro, que desde então têm estado próximos da família com várias visitas, não quiseram esquecer este aniversário, mas juntamente com outras associações de Paliano, Artena e cidades vizinhas, manifestaram-se contra todas as formas de violência e racismo e criaram a Aldeia dos 'Estaleiros da Paz', que tenazmente resistiu até à chuva torrencial que atingiu a vila.

Os Jovens pela Paz quiseram oferecer aos seus pares da zona uma proposta para criar uma cultura de encontro e respeito mútuo: a Escola da Paz, um espaço em que jovens e crianças testemunham juntos a possibilidade de criar um mundo mais humano a partir dos mais pequenos. Esta é a mensagem deles: “Todos podem fazer algo para construir um futuro melhor, e nós, jovens, queremos ser os protagonistas”.