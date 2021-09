news

A visita aos refugiados afegãos alojados temporariamente em Sacrofano, à espera de uma nova vida

Nos últimos dias, visitámos os refugiados que chegaram com o transporte aéreo nestes dias e foram recebidos na Fraterna Domus em Sacrofano, onde passaram um período de quarentena.



A maioria dos refugiados chegou a Itália usando apenas as roupas que tinham vestido quando fugiram; muitos têm sapatos de Verão e há muitas crianças que não têm sapatos. A visita foi uma oportunidade de trazer algumas ajudas, artigos de que precisavam, especialmente calçado que, graças à generosidade de muitos, chegou em grande número à Cidade ecosolidale, muitos novos, outros foram higienizados e classificados por tamanho para serem entregues.



Os afegãos, que chegaram no recente transporte aéreo, receberam-nos com as primeiras palavras que tinham aprendido em italiano: "Ciao", "Grazie!". Tínhamo-nos encontrado à chegada a Fiumicino, tínhamo-nos reconhecido e passámos uma tarde juntos.



Graças à mediação dos afegãos que estão em Itália há algum tempo, pudemos ouvir muitas perguntas sobre o futuro, sobre o que será do Afeganistão, sobre o destino dos muitos afegãos que ainda viajam, em busca de uma nova vida, dos que ficaram retidos nas ilhas gregas à espera de seguir em frente. Mas também perguntas sobre o que os espera em Itália, com o desejo das crianças de irem à escola e a esperança de se integrarem e se tornarem úteis.



A partir de Sacrofano, os refugiados serão em breve deslocados para várias instalações de acolhimento em Itália. Muitas coisas sobre o seu futuro vão tornar-se claras nas próximas semanas. Entretanto, uma certeza é que encontraram amigos que não os deixarão sozinhos.