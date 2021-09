news

As Summer School de Sant'Egidio: nas periferias preparam-se para o novo ano lectivo com entusiasmo

Setembro, tempo de reabertura na época do Green pass. E enquanto as escolas estão a fazer os preparativos finais em previsão do primeiro toque de campainha, as Escolas de Verão da Comunidade de Sant'Egidio já retomaram as suas actividades. Para os voluntários e crianças envolvidas, na verdade, esta será a última semana. Criadas no ano passado com o objectivo de aproveitar as férias de Verão para preencher as lacunas de muitas crianças deixadas para trás devido ao lockdown, as Escolas de Verão reabriram, de facto, as suas portas em Junho deste ano e permaneceram activas durante todo o Verão.



Na última semana, no meio das lágrimas que já correm e da revisão final, os voluntários - muitos deles estudantes do ensino secundário e universitário, mas não faltam adultos e reformados que oferecem o seu tempo e competências - voltam a preparar as crianças para a escola. Este ano, também, os operadores viram o impacto do ensino à distância e dos encerramentos na educação das crianças. As dificuldades de aprender as tabuadas ou de conjugar o pretérito foram acompanhadas pelo entusiasmo das crianças, que, entre uma brincadeira e uma lição, compreenderam a importância de compensar o que tinham perdido: "Uma menina gritou-nos como estava feliz por poder aprender a escrever em cursivo; nunca tinha visto ninguém tão feliz por poder voltar a estudar", confirma Giovanna P., 17 anos. Uma alegria que é uma esperança para o ano escolar que está prestes a começar: nem mesmo a Covid consegue parar o entusiasmo de uma criança que enfrenta o mundo de amanhã.