news

Dia Internacional da Alfabetização: Precisamos de escola!

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

O Dia Internacional da Alfabetização, estabelecido pela UNESCO em 1967, comemora o direito universal à educação e a importância da alfabetização como motor do desenvolvimento.



O tema deste ano, "Alfabetização para uma recuperação centrada no ser humano, estreitando a exclusão digita", é particularmente importante, uma vez que a pandemia de Covid-19 tem sido o maior obstáculo aos sistemas de educação e formação, levando ao encerramento de escolas que atingem mais de 1,6 mil milhões de estudantes, ampliando as desigualdades pré-existentes no acesso a oportunidades de aprendizagem significativas e afectando desproporcionadamente 773 milhões de jovens e adultos não alfabetizados (fonte UNESCO).

As famílias têm sofrido com a exclusão digital, especialmente aquelas sem meios informáticos adequados ou onde os adultos não possuem as competências necessárias para acompanhar os seus filhos, especialmente os mais novos, neste modo de aprendizagem. A situação criada pela COVID-19 tem, como muitos salientaram, marginalizado as crianças mais vulneráveis que mais necessitam da escola.



Para assegurar que nenhuma criança fosse deixada para trás, durante os longos meses de encerramento das escolas, a Comunidade de Sant'Egidio, através das Escolas de Paz em Roma, criou apoio escolar online e assistência informática para colmatar esta lacuna. Todas as tardes, crianças e jovens recebiam uma videochamada do seu " amigo mais velho", que lhes explicava os seus trabalhos de casa, os ajudava a repeti-los, e também lhes atribuía exercícios correctivos.



A assistência informática, que foi aberta principalmente na periferia de Roma, era o local onde os pais e as crianças se podiam dirigir para obter informações e ajudar na gestão das plataformas digitais, ligando-se ao registo electrónico para baixar materiais didácticos e carregar os seus trabalhos de casa, e preenchendo e enviando os formulários de pedido de equipamento informático.



O novo ano escolar está ao virar da esquina e está cheio de esperança para uma educação em presenças que será de grande ajuda para os mais vulneráveis. Para se preparar para este momento, em várias cidades italianas: Génova, Lecce, Nápoles, Milão, Pádua e Roma - para citar apenas algumas - centenas de voluntários revezaram-se nas Summer School, centros educativos de Verão gratuitos, para apoiar milhares de crianças e jovens na recuperação de temas que tinham sido negligenciados e prepará-los para enfrentar o início das aulas com serenidade.



Enquanto milhões de famílias italianas esperam que o ano escolar recomece, Sant'Egidio espera que a escola seja colocada em primeiro lugar e que, ao mesmo tempo, seja assegurada a todos a continuação das actividades educativas em institutos de todos os níveis e, em qualquer aprendizagem à distância, aqueles com dificuldades não serão esquecidos, porque o direito de estudar é um direito universal que deve ser garantido a todos.

MAIS INFORMAÇÕES