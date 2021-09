news

#11deSetembro: 2000 jovens europeus unidos pela paz para o Global Friendship

Flashmob para recordar as vítimas do terrorismo e das guerras. Assembleia plenária em conexão europeia com Marco Impagliazzo no Palazzo dei Congressi

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

“Peace for All, No More Violence, No More Terrorism!”. Com estas palavras, no sábado 11 de Setembro, no vigésimo aniversário dos ataques às Torres Gémeas, às 11h00, os "Jovens pela Paz" reunir-se-ão nas escadas do Palazzo dei Congressi (do lado da Praça John Kennedy) para um flash mob em memória das vítimas do terrorismo e da guerra, na presença de Marco Impagliazzo, Presidente da Comunidade de Sant'Egidio, e Patrick Connell, Representante dos Estados Unidos junto da Santa Sé.



Iniciativas e eventos semelhantes serão realizados ao mesmo tempo em 70 cidades de 16 países europeus, de Portugal à Rússia, do Norte ao Sul do continente, organizados por este movimento juvenil ligado à Comunidade de Sant'Egidio e empenhado todos os dias nas periferias ao lado de crianças em dificuldades, sem abrigo, idosos sozinhos, refugiados: em Bruxelas, os jovens reunir-se-ão em frente ao Parlamento Europeu; em Bratislava, no local da antiga sinagoga, que também será visitada pelo Papa Francisco durante a sua viagem à Eslováquia.



Às 15 horas, mais de 2.000 Jovens pela Paz participarão, em presença e em ligação, numa assembleia sem fronteiras intitulada "Global Friendship - The Future We Want", que terá lugar no Auditório do Palazzo dei Congressi e será transmitida no website www.santegidio.org: um momento de reflexão e propostas num tempo marcado por demasiada violência e conflitos, como no Afeganistão, e ainda marcado pelas consequências sanitárias e sociais da pandemia.