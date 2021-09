news

Vigília de oração em Santa Maria in Trastevere 20 anos após os ataques de 11 de Setembro de 2001 nos Estados Unidos da América - VIDEO

Presidida por Dom Vincenzo Paglia com a presença do representante da Embaixada dos Estados Unidos

Vinte anos após os terríveis atentados de 11 de Setembro de 2001, esta noite, sexta-feira 10 de Setembro, às 20 horas, a Comunidade de Sant'Egidio reunir-se-á em oração na basílica de Santa Maria em Trastevere para recordar as vítimas do terrorismo e de todas as guerras.



A vigília de oração, presidida por D. Vincenzo Paglia, presidente da Pontifícia Academia para a Vida, contará com a presença de Patrick Connel, representante da Embaixada dos Estados Unidos junto da Santa Sé, juntamente com outros membros do corpo diplomático.



Basílica de Santa Maria em Trastevere, às 20 horas