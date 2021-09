news

#11deSetembro: Os jovens de toda a Europa dizem "Paz!" Os flashmobs dos @Gxpace para um futuro sem violência

Roma, Barcelona, Madrid, Praga, Munique, Kiev, Londres...

"Há 20 anos atrás, a 11 de Setembro, muitos de nós jovens aqui hoje não tínhamos nascido. Nem as crianças afegãs que alguns de nós receberam no aeroporto nos últimos dias, quando o transporte aéreo de Cabul chegou. Muitos dos soldados que morreram no recente bombardeamento no aeroporto de Cabul também não o eram. No entanto, os efeitos desse terrível acontecimento que foi o 11 de Setembro de 2001 continuam a acompanhar-nos como nuvens negras que não mostram sinais de elevação. Este não é o futuro que queremos".



Assim começa o apelo que hoje, 20 anos após "aquele 11 de Setembro", jovens entre os 15 e os 25 anos de 70 cidades europeias declararam, reunidos para dizer em voz alta e clara o seu NÃO ao terrorismo e à violência e SIM à amizade e à paz global.



Escolheram lugares significativos para lançar uma mensagem que não é apenas uma lembrança, mas um compromisso contra toda a violência: a Torre Grenfell em Londres, onde 72 pessoas perderam a vida em 2017, o Museu do Gulag em Moscovo, o memorial do ataque racista de 2016 em Munique, o memorial da Shoah em Praga, onde um grande carril se ergue para o céu...



Esta tarde, o Encontro continua com uma assembleia online ligando cerca de 2.000 jovens de 16 países.