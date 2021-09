news

Na 'Maison du Rêve' em Abidjan, Costa do Marfim, as crianças de rua estão a reabrir-se ao futuro.

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

Estima-se que existam 15.000 menores a viver nas ruas na grande cidade de Abidjan, Costa do Marfim. Crianças e adolescentes que perderam o seu caminho por muitas razões, principalmente por razões familiaresi. A Maison du Rêve (Casa do Sonho) da Comunidade de Sant'Egidio tornou-se agora um ponto de referência importante para alguns deles no enorme bairro de Yopougon, que tem mais de um milhão de habitantes. Passam lá a noite e tomam o jantar e o pequeno-almoço. Mas, acima de tudo, têm a oportunidade de reabrir a sua mente para o futuro e realizar pelo menos parte dos seus sonhos. Soluções que mostram como não é verdade que a rua é uma condenação e como a integração é possível, por vezes mesmo rápida, através dos instrumentos simples mas essenciais da proximidade e da amizade. Foi o que aconteceu no ano passado (Outubro de 2020 - Setembro de 2021).



Em primeiro lugar, o regresso à escola para as crianças mais novas, como Samuel, Cristo e Yann, que foram apuradas com boas notas em Junho. Ou as crianças mais velhas, como Moussa Bamba, que assim recuperou a sua independência, e Moussa Sidibe e Vivouin Fae, inscritas num centro de formação, estão a preparar-se para fazer o mesmo. A história de dois jovens imigrantes beninenses, Raymond e Samuel, é diferente, mas com um final feliz. Tendo visto a dureza da vida nas ruas - e a beleza da casa onde estiveram alojados durante alguns meses - encontraram um emprego e decidiram regressar ao seu país para aí construírem o seu futuro.



Muitos dos jovens alojados na Maison du Rêve trabalham ao lado da Comunidade, como voluntários, para visitar os que vivem nas ruas do bairro, trazendo comida e também ajudando a defender-se da pandemia, o que constitui um grande perigo, especialmente dado o baixo número de pessoas vacinadas no país. Finalmente, a procura de pais e familiares: em mais de três anos, através deste compromisso, que por vezes envolve longas viagens, conseguimos facilitar o regresso a casa de um bom número de crianças que viviam nas ruas.