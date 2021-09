Dia de oração e jejum pelo Afeganistão. Em unidade com a Igreja de Roma e em resposta ao apelo do Papa Francisco, Vigília de Oração em Santa Maria in Trastevere. Meditação de Marco Impagliazzo

"Como cristãos, a situação no Afeganistão envolve-nos. Em momentos históricos como este, não podemos ficar indiferentes. É por isso que apelo a intensificar a oração e o jejum, pedindo ao Senhor misericórdia e perdão. Em resposta a estas palavras do Papa Francisco, a diocese de Roma apelou para que hoje, 15 de Setembro, seja celebrado um dia de oração e jejum pelo Afeganistão.



Em unidade com a Igreja de Roma e em resposta a este apelo, a Comunidade de Sant'Egidio celebra este dia com uma vigília de oração às 20 horas em Santa Maria in Trastevere .

