news

Paquistão: Dia aberto de vacinação num bairro pobre de Karachi, por iniciativa da Comunidade de Sant'Egidio

Compartilhe Em Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressão

O Paquistão enfrenta uma nova onda de infecção. Mas enquanto a pandemia continua a atacar, a campanha de vacinação só está em curso desde Junho e avança muito lentamente, com prioridade para as áreas mais desenvolvidas do país. Até à data, apenas 8,5% da população recebeu a primeira dose de vacina, enquanto já há mais de 26.000 vítimas confirmadas do vírus.



A Comunidade de Sant'Egidio em Karachi, no seu compromisso de proteger a saúde dos mais pobres, obteve do governo regional de Sindh um dia aberto de vacinação num bairro suburbano, com uma maioria cristã, onde a Escola da Paz é realizada há alguns anos.



O hospital regional enviou uma clínica móvel, enquanto que a Comunidade forneceu a logística, permitindo que cerca de 500 pessoas fossem vacinadas e receberão a sua segunda dose a 10 de Outubro.