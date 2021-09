news

A Presidente da República Grega, Katerina Sakellaropoulou, em visita a Sant'Egidio

O encontro com os refugiados que chegaram através dos corredores humanitários

Esta manhã a Presidente da República Grega, Katerina Sakellaropoulou, foi recebida pela Comunidade de Sant'Egidio em Trastevere. Após uma visita à basílica de Santa Maria em Trastevere, onde foi recebida pelo pároco, o Padre Marco Gnavi, a presidente foi à escola de língua e cultura italiana da Comunidade de Sant'Egidio, frequentada ao longo dos anos por milhares de imigrantes, em nome do acolhimento e da integração.

Encontrou-se também algumas famílias que tinham vindo da Grécia para Roma, particularmente da ilha de Lesbos, com os corredores humanitários - graças a um acordo assinado pela Comunidade com o Estado italiano em cooperação com as autoridades de Atenas - para 300 refugiados em condições particularmente frágeis. Também estiveram presentes alguns afegãos que chegaram a Roma nos últimos dias e foram recebidos pela Comunidade.



A visita terminou com um encontro, em Sant'Egidio, com os responsáveis da Comunidade. Entre os tópicos discutidos estava a necessidade de responder urgentemente na Europa à crescente pobreza das camadas mais fracas da população devido à pandemia e a necessidade de uma resposta ao fenómeno da imigração, envolvendo todos os países da União. Neste sentido, foi salientado o valor dos corredores humanitários para salvar os refugiados da barulheira dos traficantes de pessoas.



Finalmente, foi dada ênfase à importância do compromisso pela paz, tanto por parte da Grécia como da Comunidade, em toda a área mediterrânica e no Próximo Oriente, com particular atenção às emergências sociais e humanitárias causadas pela crise afegã.