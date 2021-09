news

À mesa é melhor! O refeitório em Via Dandolo para os sem-abrigo em Roma reabre. Vídeo Tg2

Uma festa dupla no refeitório para os pobres em Via Dandolo, em Roma: as pessoas voltam em presença, comem sentadas à mesa e vêem a utilidade do Green Pass. Uma reportagem do TG2