Dia Mundial do Migrante e do Refugiado: Sant'Egidio na Praça de São Pedro para o Angelus com o Papa. Outras iniciativas

A 26 de Setembro, a Igreja celebra o 107º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. A mensagem do Papa para o Dia, intitulada " Rumo a um nós cada vez maior", pretende indicar um horizonte comum para o mundo - «O futuro das nossas sociedades é um futuro "a cores", enriquecido pela diversidade e pelas relações interculturais - escreve o Papa - Por esta razão, devemos aprender hoje a viver juntos, em harmonia e paz ..... e somos chamados a comprometer-nos para que não haja mais muros que nos separam, não haja mais os outros, mas apenas um nós, tão grande como toda a humanidade». LEIA O TEXTO

Neste espírito, a Comunidade de Sant'Egidio celebra este Dia. Uma delegação de Genti di Pace participará com outras associações que trabalham ao lado dos migrantes no Angelus da Praça de São Pedro para ouvir as palavras do Papa e dar testemunho de inclusão e integração.



No refeitório da Comunidade, na Via Dandolo, será realizado um Almoço de Amizade, especialmente dedicado aos migrantes mais idosos. De facto, há muitos migrantes que, depois de se terem dedicado a apoiar as suas famílias de origem e a cuidar das famílias italianas, cuidando dos idosos e das pessoas com deficiência, são agora também idosos e sofrem frequentemente da falta de um ambiente familiar e amigável.



À tarde, às 17h30 na basílica de Santa Maria n Trastevere, haverá uma liturgia com as comunidades estrangeiras presentes em Roma e depois, em observância das medidas anti covid, uma festa concluirá o Dia.

Foto: Angels Unawares, uma escultura de Timothy Schmalz instalada na Praça de São Pedro, inspirada nas palavras da Carta aos Hebreus (Heb 13:2): "Não se esqueça da hospitalidade; alguns, praticando-a, sem o saber acolheram anjos".