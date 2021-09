news

Conferência de imprensa para apresentar o Encontro Internacional "Povos Irmãos, Terra Futura" segunda-feira 27 de Setembro ao meio-dia.

O Encontro das religiões mundiais realiza-se em Roma de 6 a 7 de Outubro

Na segunda-feira, 27 de Setembro, ao meio-dia, realizar-se-á uma conferência de imprensa para apresentar o encontro internacional “Povos Irmãos, Terra Futura". Religiões e Culturas em Diálogo”, o trigésimo quinto promovido pela Comunidade de Sant'Egidio no "espírito de Assis", após o dia histórico desejado por João Paulo II em 1986. O evento, que terá lugar a 6 e 7 de Outubro, reunirá as grandes religiões do mundo após um ano dominado pela crise sanitária causada pela pandemia de Covid-19, mas também pelos demasiados conflitos ainda em curso em muitas partes do mundo, a crise ambiental e a crise humanitária com milhares de refugiados forçados a abandonar as suas terras, como aconteceu recentemente no Afeganistão.

A conferência de imprensa ilustrará o programa do encontro - que incluirá uma inauguração e quatro outros fóruns no centro de congressos da Nuvola na área da Eur e a cerimónia final, a 7 de Outubro à tarde, em frente ao Coliseu - e revelará os líderes das religiões, o mundo da cultura e das instituições - de diferentes continentes - que participarão.

“Povos irmãos, futura terra”

Religiões e Culturas em Diálogo



CONFERÊNCIA DE IMPRENSA

(em presença e streaming)

Comunidade de Sant'Egidio

Roma, Via della Paglia 14B

Segunda-feira, 27 de Setembro

às 12.00 horas



Intervirá Marco Impagliazzo, Presidente da Comunidade de Sant’Egidio







Os jornalistas, fotógrafos e operadores de câmara que pretendam seguir a conferência de imprensa são convidados a registar-se em [email protected], indicando se estarão presentes ou em streaming (no website www.santegidio.org, com chat para as perguntas), a fim de tomarem as precauções anti-Covid necessárias.