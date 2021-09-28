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Oração presidida por Sua Beatitude Raphaël Bedros XXI Minassian Patriarca Armênio Católico.

28 Setembro 2021 - ROMA, ITÁLIA

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Memória de William Quijano, jovem salvadorenho da Comunidade de Santo Egídio, morto em 2009 pela violência das maras

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